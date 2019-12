Spaarboekjes bleven verliesboekjes in 2019, maar waar brachten uw centen dan wel nog iets op?

In turbulente beursjaren is goud doorgaans een veilige haven. Maar ook in dit kalme beursjaar was goud een prima belegging. De goudprijs klokte eind 2018 af op 1.282,49 dollar per ounce en op dit moment staat die al op 1.477 dollar per ounce. Dat is een rendement van 15,2 procent in dollar en 18,6 procent in euro.