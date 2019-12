Sporen van Amerikaanse stierkikker in haven van Antwerpen: "Dit kan desastreuze gevolgen hebben"

"De Amerikaanse stierkikker is een amfibie die bij ons niet thuis hoort", zegt Rein Brys, onderzoeker aan het Instituut voor Natuur en Bos, in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. "Het is een enorm grote kikker en hij is heel erg dominant naar andere amfibieën toe. De stierkikker eet andere amfibieën op en heeft daarom een sterk verarmend effect op de inheemse fauna.

Nog niet 100 procent zeker

De onderzoekers van het Instituut voor Natuur en Bos hebben de sporen van de kikker toevallig ontdekt in de Antwerpse haven. "We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken om zeldzame soorten vroegtijdig op te kunnen zoeken. Zo vonden we DNA-sporen van deze vraatzuchtige kikker."

Rein verduidelijkt dat ze de stierkikker nog niet gezien hebben en dus nog niet 100 procent zeker zijn dat hij zich in de poelen van de Antwerpse haven bevindt. "Het kan ook dat een reiger een stierkikker heeft gegeten en dan in de poelen van de Antwerpse haven zijn behoefte heeft gedaan. Maar het is verdacht dat we twee keer dezelfde signalen hebben gekregen. Als de kikker er in de lente nog steeds is, moet we hem bestrijden."