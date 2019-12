Britse Lagerhuis schaart zich achter brexitplannen premier Johnson, brexit op 31 januari zo goed als zeker

Om precies te zijn lag niet het akkoord zelf ter stemming voor, maar de zogenoemde Withdrawal Agreement Bill. Dat is de wet die het akkoord dat Johnson met de Unie sloot in Britse wetgeving moet omzetten. Door de wet goed te keuren scharen de parlementsleden zich echter ook achter het akkoord zelf. (Lees hier meer over de inhoud van dat akkoord.)