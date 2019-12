Tachtigers uit Wevelgem herbeleven kerstfeest uit 1944

Het kerstfeest van 1944 is speciaal, omdat heel wat Wevelgemnaars dat toen gevierd hebben met Engelse soldaten die hen kwamen bevrijden van de Duitsers. Een van die Wevelgemnaars is Kamiel Samyn en hij ziet een gelijkenis tussen 75 jaar geleden en het feest van nu. "De sfeer is identiek", zegt hij. "Alle kinderen van toen zitten hier nu met dezelfde glimlach. Het is een mooie herinnering."

Goede verstandhouding

De verstandhouding tussen de Britse soldaten en de Wevelgemnaren was bijzonder goed. Zo werd op 12 en 13 september 1944 een inzamelactie georganiseerd ten voordele van de kinderen van de Britse militairen. De Britse militairen gingen ook vaak eten bij Wevelgemse gezinnen na hun dagtaak. De Britten dankten zoveel gastvrijheid door een kerstfeest te organiseren voor de Wevelgemse kinderen.