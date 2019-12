Tele-Onthaal krijgt tijdens eindejaar vooral oproepen over eenzaamheid: wat kan je doen voor wie het moeilijk heeft?

De kerstlichtjes fonkelen in de kerstboom. De wereld maakt zich klaar voor "prettige kerstdagen" en een "gelukkig nieuwjaar". Maar deze periode is niet voor iedereen een happy one. Bij de telefoon-en chathulpdienst Tele-Onthaal rinkelt de telefoon ook op kerstavond en wordt op oudejaarsnacht verder gechat met wie het moeilijk heeft, want Tele-Onthaal heeft geen sluitingsdagen.

Meer dan 330 mensen per dag bellen naar of chatten met Tele-Onthaal (cijfers 2018). Dat is in de overgang van oud naar nieuw niet anders. Vorig jaar kreeg de hulplijn tijdens de feestdagen 39 chatoproepen en 308 telefoonoproepen per dag, 4 procent meer in vergelijking met andere dagen.