Tomorrowland nog 15 jaar in De Schorre in Boom

Het dancefestival Tomorrowland kan tot 2034 in het provinciaal domein De Schorre plaatsvinden. Dat heeft de gemeenteraad van Boom gisterenavond beslist. De organisatie krijgt in ruil voor die langdurige overeenkomst een belastingverlaging van de gemeente, die zal voortaan 3 euro per persoon per dag ontvangen, in plaats van 3,5 euro nu.

De organisatie van Tomorrowland is blij met de beslissing en had eerder al aangegeven graag in De Schorre te willen blijven, ook al omdat ze de voorbije jaren flink investeerde in het terrein.

Volgend jaar vindt Tomorrowland voor de zestiende keer plaats, in het derde (17-19 juli) en het vierde (24-26 juli) weekend van juli. De affiche wordt pas bekendgemaakt na de start van de voorverkoop. Die begint op 10 en 13 januari voor de omwonenden, nadien volgen er specifieke voorverkopen voor België en de rest van de wereld.