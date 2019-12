Vacature bij "Thuis": "Wat je acteurs op tv ziet eten, heb ik gekookt"

Als je Frank en Simonneke in 'Thuis' een bord spaghetti ziet eten, dan is de kans groot dat VRT-medewerker Stef dat voor hen gekookt heeft. "De maaltijden die onze acteurs en actrices op televisie eten, zijn in het echt bijna altijd koud. Het lukt ons niet om een maaltijd tijdens de opnames de hele tijd warm te houden", verklapt Stef. Maar dat wilt niet zeggen dat het eten niet lekker moet zijn. "Hoe lekkerder hoe beter de acteurs presteren. Anders trekken ze misschien een vies gezicht en moeten ze opnieuw beginnen." (lacht)

Voor de openstaande vacature is de VRT op zoek naar een manusje-van-alles. "Koken is één gedeelte van de job, maar ook als er bijvoorbeeld iets stuk gaat op de set dan schieten wij in actie. Onlangs nog vloog er plots een klink van de deur. Die opnames kunnen niet zomaar stilliggen, dus dan moet je je fantasie gebruiken om die zo snel mogelijk te repareren." Ieder gezin in 'Thuis' heeft ook zijn eigen servies. "De kopjes en borden van de personages mogen zeker niet door elkaar gehaald worden. Wist je trouwens dat de kookvuren en keukenkranen op de set echt werken? Als er in het scenario staat dat er moet worden afgewassen, dan zorgen wij ervoor dat de tuinslang aangesloten is op de kraan." Stef is blij dat hij er binnenkort een nieuwe collega bij krijgt. "Ik heb echt de job van mijn dromen gevonden. Ik ben hier echt Thuis, ja." (lacht)

Bekijk hier de vacature bij Thuis. Solliciteren kan nog tot 5 januari 2020.