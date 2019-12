Vlaams Parlement keurt begroting voor 2020 goed na marathonzitting

Na een zitting van ongeveer 18 uur heeft het Vlaams Parlement de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Die begroting gaat in 2020 voor zo'n 430 miljoen euro in het rood om in 2021 opnieuw aan te knopen met een evenwicht.

Terwijl de meerderheidspartijen vooral hamerden op de 1,65 miljard euro extra investeringen, onder meer in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn, hadden de oppositiepartijen vooral kritiek op de bezuinigingen op onder andere welzijn en cultuur. Enkele honderden mensen uit de verschillende sectoren hebben gisteren ook actie gevoerd aan het parlement.