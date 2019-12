Vlaanderen laat meer studenten geneeskunde toe, studenten en universiteiten niet tevreden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verhoogt de quota voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde met 347 tot 1.276. Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) en de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) vinden dat geen goed idee omdat het federale contingent van 929 behouden blijft, en net daaraan hangt de toekenning van de Riziv-nummers vast. Ze vragen dat Weyts terugkomt op zijn beslissing, maar die is dat niet van plan. Het Vlaams Artsensyndicaat is naar eigen zeggen verbijsterd.