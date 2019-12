Voor het eerst sinds de Franse Revolutie geen kerstnachtmis in Notre-Dame van Parijs

De middernachtmis was ook een van de weinige momenten dat het volledige - 160 stemmen sterke - koor van de Notre-Dame in actie kwam. Nu zal een deel van het koor de mis opluisteren in de Saint-Germain en een ander deel elders in Parijs. Mathilde Ortscheidt, een van de zangers, mist de Notre-Dame: "Als we een goede balans hadden, dan was het heerlijk om de klank te horen resoneren in die enorme ruimte". Maar "we blijven zingen, dat brengt ons samen," zelfs op verplaatsing.