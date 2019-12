Voormalige toplui France Télécom mee schuldig aan zelfdoding personeel

Volgens de rechtbank heeft de directie daarbij gebruikgemaakt van onwettige middelen. Ze zou buitensporige doelen hebben vooropgesteld en mensen hebben overgeplaatst naar steden ver weg in de hoop dat veel personeelsleden zelf ontslag zouden nemen. In 2006 zei algemeen directeur Lombard dat werknemers konden vertrekken "door de deur of door het raam", een uitspraak die hij in de rechtbank een blunder noemde en hem nu duur te staan komt.