Zingen voor baby Foss, voor jonge mama Stefanie en voor een publiek dat West-Vlaams verstaat: De Warmste Week dag 3

Exact één jaar geleden verloor Veerle haar echtgenoot en verloren haar vier dochters hun vader. "Hij is toen rond de klok van 4 uur overleden, na anderhalf jaar vechten tegen kanker", zegt Veerle. "Philippe was de meest fantastische papa en echtgenoot die je je maar kunt voorstellen."

"Het is een moeilijke nacht, maar het is mooi dat we hier nu zijn", zegt een van de dochters. "De Warmste Week heeft vorig jaar veel betekend voor ons. Onze papa keek altijd. Zou hij weten dat het nu in Kortrijk is, hij zou hier elke dag staan."

"Deze nacht een jaar geleden, stond ook de Warmste Week op. Hij is gestorven op het nummer "Tim" van Wim De Craene. Dat had heel veel betekenis. In dat liedje zeggen ze "hier laat ik je los". Dat was heel toevallig", zegt een andere dochter.