Muur van 6 meter, dode hoek en broer van ontsnappingskoning Sekkaki: hoe 5 gevangenen ongemerkt konden ontsnappen

In 2003 wist Ashraf Sekkaki te ontsnappen uit, jawel, de gevangenis van Turnhout. Hij smokkelde toen een slijpschijf binnen en via een ladder ontsnapte hij over de muur. Pas na een reeks gewapende overvallen kon hij opnieuw gevat worden. Een opmerkelijk detail: tot gisterenavond was Ashraf Sekkaki de laatste die uit de gevangenis van Turnhout kon ontsnappen.

Vijf jaar later, in 2008, waagde hij zich aan een nieuwe poging. Zijn plan? Een handlanger een granaat laten gooien in de rechtszaal. In de verwarring die dan zou ontstaan zou medegangster Zariouh Jaoide moeten ontsnappen, waarna die dan geld bijeen moest sprokkelen voor de ontsnapping van Sekkaki. Maar het hele plan kon verijdeld worden. Een jaar later, in 2009, was het wel raak. Het zou zowat de meest spectaculaire ontsnapping uit de geschiedenis van de Belgische gevangenissen worden. Een helikopter landde toen op de binnenplaats van de Brugse gevangenis waarna Sekkaki, samen met twee andere gevangenen, wegvloog. Hij zou uiteindelijk in Marokko opgepakt en achter de tralies gezet worden (en ook daar nog eens ontsnappen).