Woonde de meest gezochte gangster van Nederland in een Brussels luxe-appartement?

Maar blijkbaar heeft Taghi niet de hele tijd in Dubai verbleven, en had hij zelfs een appartement in Brussel. "In het onderzoek is een 45-jarige man gearresteerd, die vermoedelijk van 2015 tot 2018 een appartement voor hem heeft gehuurd", zegt Wim de Bruin van het Nederlandse landelijk parket. "Hoe vaak hij daar geweest is, of hoe lang hij daar verbleven heeft, daar heb ik geen informatie over. Maar we hebben geen enkele aanwijzing dat het appartement in die periode leeg heeft gestaan. Dus we gaan ervan uit dat hij er zeker heeft verbleven."

Waar het appartement zich ergens in Brussel bevond, kan het landelijk parket niet zeggen. Wel dat het wellicht om een luxeappartement ging: "Er werd per maand 4.300 euro voor betaald, plus een borgsom van 25.000 euro. Dus gaan we er inderdaad van uit dat het om een luxeappartement gaat." Die borg en de eerste zeven maanden huur werden trouwens cash betaald.