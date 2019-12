Amerikaanse president Donald Trump ondertekent sancties tegen pijpleiding Nord Stream 2

Nord Stream 2 is een gaspijpleiding die Russisch gas van Rusland door de Baltische Zee naar Europa moet transporteren. Het project is al langer omstreden. Volgens de VS zou de pijpleiding Europa te afhankelijk maken van Rusland voor energievoorziening.

Op een NAVO-top in 2018 zei president Trump zelfs dat Nord Stream 2 Duitsland "een gevangene" zou maken van Rusland. Het project is ook tegen de winkel van de Amerikanen, die zelf LNG (Liquefied Natural Gas) willen verkopen aan Europa. De sanctiewetgeving, die sinds vandaag van kracht is, is overigens ook gericht tegen bedrijven die meebouwen aan Turkstream, een andere pijpleiding die gelegd wordt tussen Rusland en Turkije.