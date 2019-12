Bosbranden vernielen gebied zo groot als België in Australië, "catastrofale omstandigheden"

Australië blijft nu al weken in de ban van hevige bosbranden. Die hebben intussen een gebied zo groot als België verwoest, dit verspreid over verschillende deelstaten. Vooral in New South Wales in het zuid-oosten van het land, is de situatie dramatisch. Daar duurt de noodtoestand nu al 7 dagen en bestrijden 2.000 brandweerlui zowat 100 brandhaarden.