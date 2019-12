Duitse kinderopvang sluit omdat er een wolf in de buurt rondhangt

De créche waarover het gaat is een zogeheten "waldkita" of boscrèche, een Duitse vorm van kinderopvang die voornamelijk buiten gebeurt. Eerder had de opvang al andere maatregelen genomen: het personeel had fluitjes gekregen om de wolf in geval van nood weg te jagen, en de kinderen mochten alleen nog in groepjes het bos in.

In de buurt heeft de bewuste wolf -die geen naam heeft maar wel het nummer GW1430m- al een groot aantal schapen gedood. Wolven zijn mensenschuw en zullen in normale omstandigheden geen mensen aanvallen. Maar uit voorzorg besliste de directie van de opvang om toch tijdelijk weg te blijven uit het bos.