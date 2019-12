Onbekenden spuiten pepperspray tijdens optreden van Dimitri Vegas & Like Mike in Sportpaleis

Het optreden van de bekende dj's was nog volop aan de gang toen plots een wolk traangas in het Sportpaleis dreef. "In totaal hebben 41 mensen zich bij de organisatie of de politie gemeld," vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Ze hadden last van de ogen of de longen. Niemand was er ernstig aan toe, alles is redelijk snel voorbij gegaan. Eén iemand is eventjes naar het ziekenhuis gebracht voor controle."