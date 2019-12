Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling: "Niet minder, maar méér geld nodig om alle mishandelde kinderen te helpen"

"92.000 euro per jaar, dat wil zeggen dat we een medewerker of zelfs twee medewerkers minder gaan kunnen inzetten op de aanpak van kindermishandeling in Vlaanderen en Brussel, terwijl we nu al weten dat die 26 kinderen per dag maar het topje van de ijsberg is", legt Erik Van Dooren, voorzitter van het VECK, uit. "Dus met die 92.000 euro aan besparingen kunnen we nog minder doen waar er nu al veel te weinig gebeurt rond kindermishandeling."