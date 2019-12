2 jonge kinderen zwaargewond door kogelschoten in omgeving Verviers

Op dit ogenblik is het nog erg onduidelijk wat er zich vannacht precies heeft afgespeeld in een appartement in het centrum van Dison. "Ik kan bevestigen dat twee kinderen vannacht met kogelwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het ene kind is 9, het andere is 12. Volgens de laatste informatie die ik heb, zijn ze allebei in levensgevaar," bevestigt Gilles de Villers Grand Champs, de afdelingsprocureur van Verviers. "Het is hun oom die hen vannacht naar het ziekenhuis heeft gebracht. Hun vader heeft de hulpdiensten gebeld. Ze worden allebei verhoord, maar op dit ogenblik is nog niet duidelijk wat ze over de feiten zeggen. We kunnen dus nog niet zeggen of het om een ongeluk gaat, of om een bewuste schietpartij."

In het appartement zijn behalve het pistool waarmee geschoten is, nog drie wapens gevonden. Geen enkel wapen was vergund. Waarom ze in het appartement lagen, maakt ook deel uit van het onderzoek.