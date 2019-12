Stormen Elsa en Fabian teisteren Zuid-Europa: doden en noodweer in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië

In Spanje en Portugal zijn acht doden gevallen bij de doortocht van de stormen Elsa en Fabian. Een vrouw uit Zuid-Korea stierf in Madrid toen ze door puin werd geraakt en een Nederlandse surfer verdronk voor de kust. In Frankrijk is een man vermist nadat hij van een zeilboot was gesprongen. Ook in Italië is een dode gevallen bij noodweer.