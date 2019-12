Kunstverzamelaars Igor en Olga Toporovski in de cel na commotie rond Russische kunst in Gents museum

Kunstverzamelaar Igor Toporovski en zijn vrouw Olga zitten sinds maandag in de cel. Dat schrijft Het Nieuwsblad en is bevestigd aan onze redactie. De twee worden verdacht van heling, witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte. Het koppel uit Jette kwam in opspraak toen het Museum voor Schone Kunsten in Gent twee jaar geleden uitpakte met 24 Russische werken uit hun privécollectie. Kort na de opening van de tentoonstelling doken er twijfels op over de echtheid van de werken.