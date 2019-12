Turks parlement keurt militair samenwerkingsakkoord met Tripoli goed

"Het ontwerp heeft na de goedkeuring kracht van wet gekregen", meldde het parlement op Twitter. Het akkoord over de maritieme grenzen hadden de parlementsleden al eerder in december goedgekeurd.



Op 10 december had president Recep Tayyip Erdogan verklaard dat Turkije bereid was troepen naar Libië te sturen om de regering van nationale eenheid te steunen als deze daar zou om vragen. Maar het militaire samenwerkingsakkoord laat Turkije niet toe gevechtstroepen naar Libië te sturen. De regering van nationale eenheid wordt bestreden door de rivaliserende troepen van maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man in het oosten van Libië.