Vlaamse regering wijst eigen eindtermen van 9 steinerscholen af: "Bedreigend voor steineronderwijs"

Maar zoals in het verleden al meermaals gebeurde, dienden verschillende Vlaamse steinerscholen - in dit geval: de Hiberniaschool in Antwerpen en de 8 vestigingen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen - aangepaste eindtermen in. Zulke steinerscholen werken namelijk volgens de pedagogische methode van de Duitser Rudolf Steiner en die botst op verschillende vlakken fors met eindtermen die de Vlaamse overheid oplegt.