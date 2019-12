Muzikale hoogdag in Kortrijk met Bazart en Olly Wannabe en weer massa's solidaire acties: De Warmste Week dag 4

Dieter Coppens en Kevin, uit het eerste seizoen van Down the road, zijn opnieuw op pad. In een nieuwe Down the snow liften ze speciaal voor De warmste week van Rusland naar België om zo geld in te zamelen voor het goede doel GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen in Vlaanderen.

Dieter en Kevin hadden in Brandt Weer vanuit Heist-op-den-Berg een skypegesprek met hun goede vriend Maarten. Ze zitten nu in Polen en missen zo de geweldige fuif in De Vooruit deze avond, de Down to party. Op de affiche staan heel wat leuke namen zoals Regi, Peter Van de Veire en Linde Merckpoel. Uiteraard zal de Down the road-groep zelf ook aanwezig zijn.