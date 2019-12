Een goede daad voor kerst: weldoener betaalt rekeningen voor 36 families in nood

Toen Michael Esmond (73) uit het kleine stadje Gulf Breeze zijn gas- en waterrekening voor december kreeg, werd hij herinnerd aan een periode in de jaren 80 toen hij moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. "We konden de rekeningen niet betalen", vertelt hij aan de Amerikaanse zender WEAR-TV, "en we werden zonder gas gezet. Het was toen net een van de koudste winters in de geschiedenis van Florida." De hele winter zat Esmond zonder verwarming, terwijl de temperatuur onder het vriespunt dook.

Dertig jaar later zit Esmond niet meer zo krap bij kas. Hij is nu de eigenaar van een bedrijfje dat zwembaden en bubbelbaden installeert, Gulf Breeze Pools and Spas. Rekeningen voor gas, elektriciteit en water betalen is voor hem geen probleem meer. Maar dat betekent niet dat hij de moeilijke periode van toen vergeten is.

Toen hij de rekening wilde betalen, viel zijn oog op de vervaldatum: 26 december. Pal in de kerst- en eindejaarsperiode. "Ik moest denken aan mensen die hun rekening misschien niet konden betalen en zonder gas of water zouden vallen tijdens de kerst. Ik wilde iets doen om hen die stress en die zorgen te besparen."