De Foyer #15: over John Crombez en de informateurs, oud-bekende Wetstraatwatchers & ‘Familie’-drama

We hebben alweer een bewogen week achter de rug, met onder meer ex-preformateur Demotte die de deur dichtgooide voor een regering met PS én N-VA. Intussen blijven de informateurs Coens en Bouchez aan zet. Ze onderzoeken elke mogelijke coalitie. Zijn er nog alternatieven? We praten erover met John Crombez, oud-voorzitter en mede-onderhandelaar voor SP.a.



Twee Wetstraatwatchers van beide kanten van de taalgrens - en oud-bekenden van De Zevende Dag - geven hun analyse: Christophe Deborsu (RTL) en onze collega Marc Van de Looverbosch.



En begin januari gaat het stuk ‘Familie’ in première bij NT Gent. Gebaseerd op een waargebeurd familiedrama in Frankrijk in 2007. Het acteurskoppel Ann Miller en Filip Peeters deelt het podium met hun twee tienerdochters.



Beluister hier de 15de aflevering van De Foyer: