Muzikaal vuurwerk, een hart voor hartpatiëntjes, de Warmste WC-pot en pistolets met préparé: De Warmste Week dag 5

StuBru-presentatrice Eva De Roo heeft tijdens De Warmste Week al veel telefoontjes gekregen. Maar vanmiddag was er ééntje dat ze niet had verwacht. Ze dacht te praten met Joeri, want die had een plaatje aangevraagd.

Maar de Joeri bleek de Joeri niet te zijn, maar wel Jan Paternoster, haar man. Eva was van haar melk, want: "ik dacht dat je nog in bed lag met een kater", verwelkomde ze Jan. Na het over en weer gooien van lieve woordjes, kondigde Jan Paternoster tevens aan dat zijn groep 'Black Box Revelation' morgen om 20u een verrassingsoptreden geeft op het Mandelaplein in Kortrijk.