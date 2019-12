Franse president Macron roept openbaar vervoer op om niet te staken tijdens kerstdagen: "Soms is wapenstilstand goed"

Maar dat is niet naar de zin van de Fransen, die al meer dan twee weken staken. Verschillende sectoren leggen het werk neer, bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel en leerkrachten, maar vooral in het openbaar vervoer is de staking voelbaar. Ook vandaag zijn in Parijs maar de helft van de metrolijnen open, in heel Frankrijk ligt het treinverkeer over hoop. Er zijn ook al drie grote betogingen geweest.