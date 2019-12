Gedetineerde valt directrice gevangenis Jamioulx, in Henegouwen, aan

Een gedetineerde heeft vanmorgen de directrice van de gevangenis in Jamioulx in Henegouwen aangevallen. Dat gebeurde tijdens een onderhoud met de betrokkene die een tuchtsanctie riskeerde.



"Op het moment dat hij het lokaal binnen komt, doet hij alsof hij een bewaakster groet. Een gewoonte van hem.", zegt Vincent Fiasse, procureur des Konings van Charleroi. "Hij loopt langs de directrice en grijpt haar bij de nek. Hij steekt haar meermaals ter hoogte van de nek met een zelfgemaakt wapen."

De directrice is naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen. De agressieve gevangene is overmeesterd door de cipiers en in afzondering geplaatst. Hij is in verdenking gesteld van poging tot moord.

"Door de efficiënte tussenkomst van het personeel is de gedetineerde overmeesterd kunnen worden en is hij overgebracht naar een veiligheidscel", zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. Dat geeft verder geen informatie over de identiteit van de betrokken gedetineerde.

Gezien de ernst van het incident geldt momenteel nachtregime in de gevangenis: alle gedetineerden moeten op cel blijven en er vinden geen activiteiten plaats.