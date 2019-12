Kinderen uit Verviers buiten levensgevaar, vader schoot hen wellicht per ongeluk neer

De verklaringen van de vader en de oom, die gisteren werden opgepakt, lijken meer duidelijkheid te brengen over de schietpartij in Dison, bij Verviers. "Zoals het er nu naar uitziet, is het pistool waarschijnlijk per ongeluk afgegaan. Daarbij zijn de twee jongens, van 9 en 12, getroffen. Maar hun toestand is verbeterd, en op dit ogenblik zijn ze niet meer in levensgevaar", zegt Gilles de Villers Grand Champs, de afdelingsprocureur van Verviers.