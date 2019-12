Kunstenaar Banksy doet het weer: de kerststal als "Litteken van Bethlehem"

De alternatieve kerststal van Banksy staat in het Walled Off Hotel in Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever. Niet toevallig kreeg het hotel die naam: het staat vlak naast de muur die Israël van de Palestijnse gebieden scheidt. Volgens Israël is de muur nodig om aanslagen te voorkomen, volgens de Palestijnen is het een manier om gebieden van hen af te nemen.

Ook niet toevallig staat het nieuwe kunstwerk van Banksy in dat hotel: het is een samenwerking tussen de hoteleigenaar en de Britse kunstenaar. "Scar of Bethlehem" heet het, "Litteken van Bethlehem", verwijzend naar "Star of Bethlehem", "Ster van Bethlehem", die in het kerstverhaal opduikt als de ster die de Drie Koningen de weg wijst naar de stal waar Jezus geboren is.