Minstens 21 doden bij botsing tussen vrachtwagen en bus in Guatemala

Het ongeval gebeurde in het oostelijke departement Zacapa. Volgens lokale media verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en reed hij in op de bus.

De wegpolitie is nog bezig met de identificatie van de slachtoffers. Zeven van de reeds geïdentificeerde dodelijke slachtoffers zijn minderjarigen tussen de zeven en zestien jaar oud.