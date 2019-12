"Nederlandse prins Claus was in behandeling bij omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur"

Ook over het feit dat Jansen Steur ondanks zijn beroepsverbod in Nederland en in Duitsland aan de slag bleef, laat Van Vught zijn licht schijnen. "Dat wisten wij uiteraard niet", zegt hij, "en het was uitermate vervelend. Voor het ziekenhuis, maar veel belangrijker: het was zeer pijnlijk voor de slachtoffers bij wie oude wonden opnieuw opengingen."

"Het legde het falen van Europese samenwerking bloot. In Nederland had Jansen Steur een beroepsverbod, maar over de grens bleek dit onbekend. Ik had in die tijd persoonlijk contact met gedupeerde patiënten. Dat raakte me zeer. Een toezichthouder zit er namens de samenleving. Daarom wilden we weten wat er speelde onder betrokkenen en daarom hebben we gesprekken gevoerd."