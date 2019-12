Reuzegroot fossiel van spin ontmaskerd als rivierkreeft met poten op geschilderd

Toch geeft Selden toe dat hij ook zelf al in het ootje is genomen. "Ik heb me ooit om de tuin laten leiden in een erg donkere kamer in Brazilië. Het zag er interessant uit, tot ik het fossiel in daglicht zag en besefte dat het was bewerkt. Ik heb het nog nooit gezien bij fossielen van ongewervelde dieren in China omdat daarmee normaal niet genoeg geld valt te verdienen. Het is meer courant bij dure fossielen van dinosauriërs en zo. Dan plakken vervalsers twee losse fossielen samen, bijvoorbeeld."