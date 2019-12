Britse koninklijke familie maakt kerstpudding: let vooral op deze details op de officiële foto's

Wat meteen opvalt, is dat de Britse koninklijke familie niet echt in keukenoutfit op de foto staat. Zowel kroonprins Charles als prins William zitten strak in het pak en ook de kleine George draagt een net wit hemd terwijl hij geconcentreerd in de kom roert.

Ook de Queen is, zoals we dat van haar gewoon zijn, piekfijn gekapt en aangekleed. De parelketting en de broche maken haar klassieke outfit helemaal af. En opmerkelijk: de Queen heeft zelfs in de muziekkamer van haar eigen paleis haar handtas bij. Het is een van haar favoriete exemplaren: een handgemaakte Launer London Traviata, met een waarde van 1.800 pond (zo'n 2.100 euro).