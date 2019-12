Krant krijgt geen interview met Facebook-baas Zuckerberg en bouwt Zuckerbot die antwoordt op haar vragen: hoe werkt het?

"Een leuk experiment", zegt VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe. Hij specialiseerde zich in cybersecurity en artificiële intelligentie aan de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten. "Dit laat heel goed zien welke mogelijkheden artificiële intelligentie kan bieden op creatief vlak."

Botnik Studios is een bedrijfje uit Seattle, opgericht door Jamie Brew, redacteur bij de satirische website The Onion, en Bob Mankoff, cartoonist bij The New Yorker. "Ze noemen zichzelf cyborg comedy writers", zegt Tom Van de Weghe. "Het is een groep comedyschrijvers die gebruikmaken van artificiële intelligentie. Voor Botnik gaat het puur om het creatieve aspect."

Op YouTube kan je filmpjes bekijken tot wat hun experimenten zoal hebben geleid. Daar hoort bijvoorbeeld een hoofdstuk bij een Harry Potter-boek bij, "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash".