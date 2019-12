Vlaanderen geeft Volvo Cars Gent 2 miljoen euro voor opleiding personeel

De autobouwer heeft beloofd om voortaan van elke nieuwe auto in het aanbod ook een elektrisch of hybride model op de markt te brengen. Tegen 2025 wil Volvo dat de helft van de verkochte auto's volledig elektrisch is. Naast tientallen miljoenen aan nieuwe investeringen voorziet het bedrijf ook 24 miljoen aan opleidingssteun.

Om die opleidingen mee te ondersteunen, voorziet Vlaanderen 2 miljoen, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V): "Volvo Gent is een erg belangrijk bedrijf voor Vlaanderen, het heeft meer dan 6.000 werknemers en investeert tientallen miljoenen. Dat is de reden waarom we als Vlaamse overheid die transformatiesteun geven."

Volvo Cars zal het geld gebruiken om personeel op te leiden zodat het in de nieuwe batterijfabriek aan de slag kan. De batterijfabriek zal begin maart operationeel zijn. Het gebouw staat er al, nu worden de installaties en de productielijnen gebouwd. De eerste elektrische wagen, de XC40, zal in september van de band rollen.