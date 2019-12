Voorlopige resultaten van presidentsverkiezingen in Afghanistan: zittende president Ghani blijft aan de macht

Na warrige presidentsverkiezingen in 2014 werd er een regering van nationale eenheid ingesteld, mede door bemiddeling door de Amerikanen. De VS, die al achttien jaar strijd levert in Afghanistan, speelt de leidende rol in de onderhandelingen met de terreurgroep. Het is afwachten hoe de taliban zullen reageren op de - mogelijke - overwinning van Ghani.