Vrouw uit Diepenbeek wijt positieve ademtest aan haar eau de cologne

In Diest is vrijdagavond een 56-jarige vrouw uit Diepenbeek betrapt die onder invloed reed van alcohol. Toen ze positief blies had ze een excuus klaar voor de politie. “Zij was ervan overtuigd dat haar positieve ademtest te wijten was aan haar eau de cologne”, zegt korpschef Jan Vanhauwere van de politiezone Demerdal. De vrouw had weinig succes met die uitleg want ze moest van de politie haar auto zes uur aan de kant laten staan.



669 bestuurders gecontroleerd

Ook andere bestuurders werden betrapt, vertelt Vanhauwere: "Ook vijftien andere bestuurders hadden te veel alcohol in het bloed of hadden drugs gebruikt. Hun leeftijd varieert van 20 tot 74 jaar." Bij de controles, onder meer op de Halensebaan en de Schaffensestraat, zijn in het totaal 669 bestuurders gecontroleerd. Tijdens de actie werden zowel herkenbare- als anonieme voertuigen én een politiehond ingezet.