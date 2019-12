"We zijn virtueel failliet" en "geven geld aan verkeerde zaken": 3 fragmenten uit eindejaarsdebat "Zevende dag"

Een discussie over baby Pia en de betaalbaarheid van medicijnen en gezondheidszorg leidt ook tot de vraag of we almaar meer op weg zijn naar het Angelsaksische model, waarin mensen almaar meer voor zichzelf moeten zorgen. Professor Marc De Vos (UGent) is pessimistisch: "Het geld is op, we zijn virtueel failliet", zegt hij.