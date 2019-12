Wetstraatwatcher Marc Van de Looverbosch: "Toestand is ernstig en hopeloos, noodregering mogelijk oplossing"

Van de Looverbosch bestempelt de huidige toestand in "De ochtend" op Radio 1 "ernstig en hopeloos". "Er is een soort van schimmenspel bezig. Als je wil weten wat er achter de schermen gebeurt, moet je een jaar of 5 wachten. Dan zullen er hopelijk mensen de waarheid willen vertellen over de huidige situatie. De uitdaging voor de Wetstraatjournalisten nu is om de mist opzij te duwen en uit te zoeken: wat is er aan de hand? De informateurs moeten de eindejaarsperiode proberen te overbruggen. Het echte werk zal pas herstarten in januari."