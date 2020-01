100.000 bezoekers minder voor Leuvense kerstmarkt: "Het weer was spelbreker"

De Leuvense kerstmarkt is een van de oudste en grootste van het land. Van 11 tot en met zondag 22 december konden bezoekers er terecht voor meer dan 140 sfeervol aangeklede standen. Maar dit jaar was vooral een natte editie, zegt mede-organisator Marc Pinte: "Het was een behoorlijk natte editie, we hebben er echt last van gehad. Het probleem is dat mensen niet meer vertrekken als ze het zien regenen. Als ze er zijn en het begint dan te regenen, dan is het geen probleem want dan trekken ze gewoon een paraplu open en blijven ze wat rondwandelen."

Buitenlands bezoek

"Wat opviel was het stijgend aantal buitenlandse bezoekers. Er daagden duidelijk meer Nederlanders, Britten en Duitsers op dan de vorige jaren en we kregen zelfs mensen uit Spanje en Italië over de vloer. Ook het aantal ingelegde busreizen vanuit het buitenland naar Leuven steeg licht", aldus Pinte. Uit de eerste reacties van de standhouders bleek dat de verkoop stabiliseerde en er bij velen zelfs sprake was van een lichte stijging.

Gratis kerstboom

De kerstmarkt werd vandaag dus afgebroken en de 200 kerstbomen die overblijven werden gratis weggegeven. Acht bomen gingen alvast naar de hulpgevangenis. De rest werd opgepikt door verschillende Leuvenaars. De bomen die daarna nog overbleven werden verhakseld en verspreid over de plantvakken in de stad.