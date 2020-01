47 everzwijnen geschoten tijdens drukjacht in Beringen en Leopoldsburg

Er zijn volop drukjachten bezig deze periode om de everzwijnenpopulatie onder controle te houden. Op het militaire domein werden opvallend veel dieren geschoten. Zeker omdat het slecht weer was gisteren en de jagers het dan moeilijker hebben. De jagers zitten stil op een verhoogje, al dan niet onder een paraplu wat het zicht bemoeilijkt. Vandaag is opnieuw gejaagd op everzwijnen in Beringen.