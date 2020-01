AfricaMuseum zet gids op non-actief wegens racistisch taalgebruik

Volgens een studente geschiedenis van de universiteit Antwerpen sprak de gids tijdens een rondleiding onder andere over "beelden die de zwarten weg wilden uit het museum, maar waarbij ze niet hun zin hadden gekregen", en vroeg hij de studenten om "kritisch te zijn over handjes afhakken. Er zijn maar 2 foto's bekend."

Afgelopen weekend kwam er dan een klacht en vandaag was er een gesprek met de gids, aldus Bruno Verbergt, operationeel directeur Publiekswerking bij het AfricaMuseum: "We hebben vanmorgen een gesprek gehad met de gids in kwestie en zijn samen tot het besluit gekomen dat het beter is om hem voor onbepaalde duur op non-actief te zetten."

"Beeldspraak"

"De gidsbeurt was alles behalve naar verwachting, vooral omdat de indruk werd gegeven dat het koloniale verleden en de problemen die daarmee gepaard gingen voor Congolezen, geminimaliseerd werden", aldus nog Bruno Verbergt.

"Hij gebruikt woorden en beeldspraak die fout kunnen overkomen. Het was niet zijn bedoeling, maar eerder zijn stijl om iemand uit te dagen of soms wat nuance te leggen door de zaken soms wat anders te vertellen of er wat humor in te brengen. De gids heeft al meer dan tientallen rondleidingen gedaan in het museum. Er kwamen ook al heel wat positieve reacties. Maar dit was duidelijk niet in lijn van wat wij van een gids verwachten."

Les voor de toekomst

Voor het AfricaMuseum is dit alvast een belangrijke les. "Wij appreciëren dat die reactie is gekomen en dat we ervan kunnen leren", zegt Bruno Verbergt. "Er is een fout gemaakt door een gids, maar we moeten ook naar onszelf durven kijken. Wat is er gebeurd dat dit mogelijk was? We gaan het kwaliteitsmanagement van onze gidsenwerking toch nog eens goed tegen het licht houden."