Klaart de federale mist op tegen 13 januari? "N-VA-voorzitter Bart De Wever moet kiezen: regeren of oppositie"

Bij CD&V en MR zijn er signalen dat er wel al kan gesproken worden over een staatshervorming in 2024. Dat proces kan al tijdens deze regeerperiode opgestart worden. En zelfs voor enkele knelpunten zouden er nu al oplossingen mogelijk zijn zoals over de vliegwet of de verdeling van de RIZIV-nummers tussen Vlaamse en Franstalige artsen. Vraag is of N-VA zich hiermee tevreden kan stellen.

De informateurs willen sociaaleconomisch werk maken van een centrumkoers. Al willen ze wel sociale correcties zoals het pensioen van 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan heeft. Maar zal de PS instemmen met dergelijk “gematigd beleid”?

Bij N-VA wijzen ze erop dat de Franstalige socialisten als enige een plan B hebben. Er is namelijk ook nog de optie met liberalen, groenen en CD&V, het zogenoemde paars-groen plus. Een N-VA’er zei me over de gesprekken met de PS: “They don’t engage”. Reden is omdat de Franstalige socialisten nog een mogelijkheid zien zonder N-VA.