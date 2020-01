Antwerpse haven groeit voor zevende jaar op rij, transport van staal lijdt onder Amerikaanse heffingen

Ook in de toekomst blijft de Antwerpse haven mikken op groei, "maar ook op duurzaamheid", zegt de schepen. "Daarom hebben we beslist om de Opelsite (de zogenoemde "Churchillsite" aan het Churchilldok, red.) voor te behouden voor bedrijven die een pioniersrol willen spelen in de overgang naar een koolstofarme haven."

"Het is de laatste grote strategische grond in de haven, van 88 hectare, die we nog hebben. We hebben lang gewacht op een grote speler, maar eigenlijk was er veel interesse bij kleine bedrijven", zegt De Ridder.

Daarom ging de Antwerpse haven de gesprekken aan met vijf bedrijven om de site vorm te geven. De havenschepen spreekt van "honderden jobs in de duurzame economie". "Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst", houdt het havenbestuur wel nog een slag om de arm.