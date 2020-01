Australische eerste minister: "Ook na verwoestende branden geen extra klimaatmaatregelen"

In verschillende interviews zei Morrison dat "zijn politiek gebaseerd is op de nationale belangen. Australia first. Wij doen in Australië wat goed is voor ons land. Dat betekent dat we het milieu bovenaan zetten, maar wel samen met de economie. We moeten evenwichtige plannen hebben die rekening houden met de twee factoren."

Ook in Australië zelf is niet iedereen het daarmee eens. Niet alleen de klimaatactivisten of de oppositie pleiten voor extra klimaatinspanningen, ook vicepremier McCormack zei twee dagen geleden nog "dat er absoluut meer klimaatinspanningen nodig zijn".