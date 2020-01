Bestuurder van dodelijk ongeval in Ichtegem had geen geldig rijbewijs

Ongeval

Het ongeval gebeurde zondagmorgen rond 5.30 uur langs de Diksmuidebaan in Ichtegem. De bestuurder van de auto raakte de controle over zijn stuur kwijt. Hij reed in op een woning, raakte een boom en ging over de kop. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval loopt nog. De bestuurder had niet alleen te veel gedronken maar reed ook te snel. De precieze snelheid moet nog verder onderzocht worden.

Dodelijk slachtoffer

Een van de inzittenden, de 20-jarige Emilie uit Ruddervoorde, werd uit de wagen geslingerd en overleefde de klap niet. Volgens het parket had ze geen autogordel aan. De twintigjarige werkte sinds drie maanden als zorgkundige in het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. Eerder had ze er twee jaar als jobstudent gewerkt. "De verslagenheid is enorm in het woonzorgcentrum", zegt directeur Frank Declerck. "Emilie was een fijne collega met zeer veel liefde voor haar beroep. Ze werd hier graag gezien. Iedereen is in shock. We zullen de komende dagen alles doen om alle collega's op te vangen."

Rouwhoekje

In het woonzorgcentrum werd een rouwhoekje ingericht, met een foto van Emilie en de tekst "In verbondenheid". Er komt ook nog een intiem herdenkingsmoment in het woonzorgcentrum.

Atheneum

Ook in het GO Atheneum Eureka in Torhout, waar Emilie tot vorig jaar school liep, is de verslagenheid groot. De school plaatste zondagmiddag een bericht op Facebook. "Op zo'n jonge leeftijd afscheid moeten nemen van het leven ... Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte toe."