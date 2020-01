Boutersem vreest problemen met transmigranten nu snelwegparking in Landen sluit

Dinsdag 24 december zal de snelwegparking in Landen gedurende meer dan twee weken gesloten worden. Een beslissing die goedgekeurd is door de gouverneur, onder meer omdat de parking de laatste maanden kampt met een toenemende overlast van transmigranten. Zo was er vorige week nog een vechtpartij in het station van Landen tussen transmigranten en Landenaars. Eén van de maatregelen die worden genomen is dat de parking van Landen veel sneller dichtgaat voor werkzaamheden dan eerst was gepland.

Verplaatsing probleem

Door de sluiting van de parking in Landen, vreest de gemeente Boutersem dat het probleem met de transmigranten zich zal verplaatsen. "Onze gemeente is enerzijds gelegen tussen een snelwegparking in Honsem, en anderzijds een treinstation in Vertrijk richting Brussel. Door de ingreep kan het zijn dat het probleem zich naar Boutersem verschuift", zegt burgemeester van Boutersem, Chris Vervliet (CD&V). "Wij willen vermijden dat er zich incidenten of onregelmatigheden voordoen. We willen de zaak preventief in het oog houden, zonder daarmee ongerustheid op te wekken."

Extra politie

"De lokale politie zal vooral de stationsomgeving in het oog houden", zegt burgemeester Vervliet. "De federale politie zal de snelwegparking in het oog houden. Voor alle duidelijkheid, er komen geen extra agenten maar het zijn agenten die vanuit andere taken verschoven worden. Dat betekent dat een deel van het klassieke politiewerk, zoals verkeerscontroles, naar de achtergrond zal verschuiven." De snelwegparking in Landen zal ongeveer twee weken gesloten blijven, zolang zullen er extra politiecontroles zijn in Boutersem.